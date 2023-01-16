Çukurova Basket'e şampiyon başantrenör
Kurduğu yıldızlar topluluğu kadrosuyla Cumhurbaşkanlığı Kupasını alan, ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde liderlik koltuğunda otururken, Euroleague'de de iddialı durumda bulunan Çukurova Mersin Yenişehir Belediye Basketbol Takımı'nın başantrenörü belli oldu.
Çukurova'da, Ekrem Memnun'un görevine son verilmesinin ardından başlayan hoca arayışı tamamlanırken, yeni Başantrenör İspanya'nın Avenida takımını çalıştıran Roberto Iniguez oldu. Kariyerinde sayısız başarılara ulaşan Roberto Iniguez, 2013-2014'te Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 sezon başantrenörlüğünü de yapmıştı. Ayrıca Çukurova'da anlaşmayı açıklarken sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 'Sayısız Kupa, Sayısız Zafer. Şimdi nice birlikte başarılara. Şimdi kenetlenme vakti' notunu yazarak bu sezonki hedeflerini de tekrar ortaya koydu.
Serdar Çevirgen: 'Hedefimiz belli'
Çukurova Basket Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, Iniguez hamlesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Euroleague'de son 10 yılda 7 kez Final Four oynayan, 4 kez finale çıkan bir antrenörü, böyle bir zamanda takımın başına getirmeyi başardık. Zaten takımımıza ve kadromuza güveniyoruz. Hedefimiz de belli. Tüm kupaları kazanmak istiyoruz ve bunun için de o seviyeleri defalarca yaşamış, önemli bir kariyere sahip bir isim bize güç katacaktır" açıklamasını yaptı.
ANTRENÖRLÜK KARİYERİ
2003-2011 Valencia Basket
2011-2012 Ros Casares Valencia
2012-2014 Fenerbahçe2015-Uni Girona
2015-2017 Nadejda Orenburg
2017-2019 Sopron Basket
2019-2020 Dinamo Kursk
2020-2023 Perfumerías Avenida
Iniguez'in başarıları
2012 Euroleague Şampiyonluğu
2012 İspanya FB Şampiyonluğu
2017-18-19 Macaristan Ligi Şampiyonluğu
2019 Macaristan Kupası
2020-21 İspanya LFB Super Kupası
2020-21 İspanya Lig Şampiyonluğu
2022 İspanya LFB Endesa Şampiyonluğu
2022 İspanya Queen's Cup Şampiyonluğu