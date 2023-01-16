Çukurova'da, Ekrem Memnun'un görevine son verilmesinin ardından başlayan hoca arayışı tamamlanırken, yeni Başantrenör İspanya'nın Avenida takımını çalıştıran Roberto Iniguez oldu. Kariyerinde sayısız başarılara ulaşan Roberto Iniguez, 2013-2014'te Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 sezon başantrenörlüğünü de yapmıştı. Ayrıca Çukurova'da anlaşmayı açıklarken sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 'Sayısız Kupa, Sayısız Zafer. Şimdi nice birlikte başarılara. Şimdi kenetlenme vakti' notunu yazarak bu sezonki hedeflerini de tekrar ortaya koydu.

Serdar Çevirgen: 'Hedefimiz belli'

Çukurova Basket Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, Iniguez hamlesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Euroleague'de son 10 yılda 7 kez Final Four oynayan, 4 kez finale çıkan bir antrenörü, böyle bir zamanda takımın başına getirmeyi başardık. Zaten takımımıza ve kadromuza güveniyoruz. Hedefimiz de belli. Tüm kupaları kazanmak istiyoruz ve bunun için de o seviyeleri defalarca yaşamış, önemli bir kariyere sahip bir isim bize güç katacaktır" açıklamasını yaptı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

2003-2011 Valencia Basket

2011-2012 Ros Casares Valencia

2012-2014 Fenerbahçe2015-Uni Girona

2015-2017 Nadejda Orenburg

2017-2019 Sopron Basket

2019-2020 Dinamo Kursk

2020-2023 Perfumerías Avenida

Iniguez'in başarıları

2012 Euroleague Şampiyonluğu

2012 İspanya FB Şampiyonluğu

2017-18-19 Macaristan Ligi Şampiyonluğu

2019 Macaristan Kupası

2020-21 İspanya LFB Super Kupası

2020-21 İspanya Lig Şampiyonluğu

2022 İspanya LFB Endesa Şampiyonluğu

2022 İspanya Queen's Cup Şampiyonluğu