Çukurova Basketbol’un yeni koçu Emre Vatansever oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu Zafer Kalaycıoğlu ile tamamlayan Çukurova Basketbol, yeni sezon planlamaları doğrultusunda başantrenörünü belirledi. Şu anda Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımı takımı Chicago Sky’ın asistan koçluğunu yapan Emre Vatansever, ÇBK’nın yeni koçu oldu. Seattle Storm, Galatasaray , Yakın Doğu Üniversitesi ve A Milli Kadın Takımlarında da çalışan Vatansever, 2021’de Chicago Sky ile WNBA şampiyonluğu yaşadı.

Vatansever’in başarıları arasında, 2014 Euroleague şampiyonluğu, 2009 ve 2017 EuroCup şampiyonluğu, 2 KBSL şampiyonluğu, 7 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

İHA