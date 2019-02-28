Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın yarı final maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20'de 20 yapan EuroCup'ta da oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran Çukurova Basketbol, kupanın çeyrek finalinde de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarmıştı.

BOTAŞ, güçlü rakibini yarı finalde 66-63'lük skorla geçmeyi başardı ve finale yükseldi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Çukurova Basketbol'un yıldızı Alina Iagupova oldu.

BOTAŞ'ın finaldeki rakibini ise Mersin Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe karşılaşması belirleyecek.

Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 63 - 66

Salon: 11 Nisan Spor

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis

Çukurova Basketbol: Alina Iagupova 20, Pelin Bilgiç 7, Kelsey Bone 10, Sevgi Uzun 5, Astou Ndour 11, Chelsea Gray 7, Şaziye İvegin 3, Meltem Avcı, Öykü Taşkın, Sera Özelçi

BOTAŞ: Elizabeth Williams 8, Olcay Çakır Turgut 10, Monica Cuic 16, Büşra Akbaş 7, Tijana Krivacevic 3, Melis Gülcan 16, Kübra Erat 6, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal, Aylin Darinç



