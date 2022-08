Çukurova Basketbol'un oyun kurucuları Gökşen Fitik ve Asena Yalçın, bireysel çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde sabah kuvvet, öğleden sonra ise basketbol antrenmanı yapan oyuncular, yeni sezona iyi hazırlanarak kulübün EuroLig Women, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere tüm kulvarlardaki şampiyonluk hedefine en büyük katkıyı sağlamak istiyor.

Geride kalan sezonu başkent temsilcisi OGM Ormanspor'da geçiren ve 1 yıl aranın ardından yetiştiği ÇBK'ya yeniden dönen Gökşen Fitik, "Çalışmalarımız yaz döneminden

sezon başına kadar sıkı bir hal alacak. Biz de sezona en hazır şekilde başlamak ve hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde ilerlemek istiyoruz" dedi.

Yeniden Mersin'e geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fitik, "Ormanspor taraftarı da benim için çok önemli bir yere sahip ama Mersin halkı ve bu şehir ailem olmuş durumda. Aramızdaki ilişki nereye gidersem gideyim her zaman devam edecek. Desteklerini her zaman hissettim. Farklı takıma gitsem dahi her zaman yanımda olduklarını hissettirdiler. Tekrar birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Yeni sezonda da onların destekleri çok önemli. Onların desteği hedefimize ulaşmamızda çok büyük bir faktör ve her zaman olduğu gibi büyük Mersin halkını maçlarımıza bekliyoruz. Hedefimize onlarla birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum"dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Geçen sezona 3 kupa hedefiyle başladıklarını ancak şanssızlıklar nedeniyle sadece Türkiye Kupası'nı kazandıklarını anımsatan Asena Yalçın, "Bu sene 4 kupa hedefimiz var. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroLeague'de mücadele edeceğiz. Bu sene de çok ciddi yatırım yaptık. Eminim ki 4 kupaya da en iyi şekilde hazırlanacağız. Gökşen'le beraber başladık antrenmanlara. 2 hafta erken geldik hatta o biraz daha erken geldi. İkimiz de çok heyecanlıyız. Eminim yeni gelecek arkadaşlarımız da çok heyecanlıdır. Yabancılarımız sonradan katılacak. Antrenörümüz Emre ağabey ve yabancılarımız WNBA'de olduğu için biraz daha geç katılacaklar ama bir hazırlanmaya devam edeceğiz. Türkler olarak başlıyoruz, sonra yabancılarımız eklenecek. Lige Ekim ayında başlıyoruz, en iyi şekilde hazırlanacağız. Yaz kampında hazırlık maçlarımız olacak. Onları da iyi şekilde oynayıp lige hazır başlayacağız" diye konuştu.

Taraftara da çağrıda bulunan Yalçın, "Mersin halkına geçen seneki Türkiye Kupası maçından dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene de bizi yalnız bırakmasınlar. Onların sayesinde bir kupa aldık. İnşallah onların sayesinde 4 kupayı da kazanacağız" ifadesini kullandı. (DHA)

DHA