Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kadınlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında Miskolc'i ağırladı. Servet Tazegül Spor Salonunda oynana maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, ilk periyotu, 22-10 önde tamamladı.

Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 43-29 önde girdi. 3. periyotta aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 66-38 galip kapadı. Son periyotta karşılıklı sayılar olurken, maçı Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi 77-58 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ivana Ivanovıc xx, Suzana Vujicic xx, Nace Monoriç xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 1, Gökşen Fitik x 4, Özge Özışık x 6, Sinem Ataş x 3, Quanitra Holingsvorth x 4, Tiffany Hayes xx 14, Dewanna Bonner xxx 17, Briann January xx 13, Jonguel Jones xx 15

MİSKOLC: Cheridene Green x 4, Veronika Kanyasi x 2, Nina Aho x 2, Darcee Garbin xxx 18, Zsofia Basco x 3, Arella Guirantes xxx 24, Angelika Kiss x 5

1. Periyot: 22-10 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 43-29 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 66-38 (Çukurova Basketbol lehine)