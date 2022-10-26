Kadınlar EuroLeague'deki ilk maçına İspanya deplasmanında çıkmaya hazırlanan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşma öncesi sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalmış durumda. Takımın geneline sirayet eden sağlık sorunlarının ardından Çukurova Basketbol, resmi bir açıklama yaparak durumu 'şaibeli' olarak tanımladı.

İşte Çukurova Basketbol'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Hem hava şartlarına hem de psikolojik olarak hazırlanabilmek adına iki gün öncesinden yani pazartesi günü gittiğimiz İspanya/ Salamanca’da oyuncularımızdan Jonquel Jones, Gamze takmaz, Özge Yavaş Özışık, Temi Fagbenle ve Gökşen Fitik’te, kondisyonerlerimizden Hilmi Taşer’de, konakladığımız otelde yedikleri yemeklerden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz; mide bulantısı, halsizlik istifra gibi şikayetler başlamış olup, maç saati yaklaştıkça tüm takıma yayılmıştır. İddialı bir kadro kurarak tek hedefimizin Euroleague Women’da final oynamak olduğu tüm tarafların malumudur. Daha sezonun ilk maçında bu tarz şaibeli bir durumu kabullenmiyor, Federasyonumuzun konunun takipçisi olmasını özellikle rica ediyoruz"