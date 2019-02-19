Çukurova Basketbol tura çok yakın

ÇUKUROVA Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 8'inci tur ilk maçında deplasmanda 73-93 yendiği geçtiği Wisla Canpack Krakow ile rövanş için Mersin'de parkeye çıkacak.

Ligde ve Avrupa'da oynadığı maçların tamamını kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mersin temsilcisi, gözünü iki kulvarda da kupaya çevirdi. Savunma ve hücumdaki etkinliği ile rakiplerine galibiyet şansı tanımıyan Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 8'inci tur ilk maçında geçtiğimiz hafta konuk olduğu Polonya ekibi Wisla Canpack Krakow'u yenerek kente rövanş maçı için büyük bir avantajla döndü. Vakit kaybetmeden ikinci maçın hazırlıklarına başlayan güney ekibi, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek ve Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

Maça ilişkin görüşlerini paylaşan Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "İlk maçta 3'üncü periyota kadar rakibin hızlı hücumlarını ve ofansif rubauntlarını durdurmakta sorun yaşadık. Son periyot, hücum ve savunmada çok dengeli oynayarak maçı 73-93 kazanmasını bildik. Evimizde oynayacağımız rövanş maçına büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın performansı ve morali üst düzeyde. Taraftarlarımızın desteği ile bu karşılaşmada da gülen taraf olmak ve galibiyetlerimize bir yenisini daha eklemek istiyoruz" dedi.

21 Şubat Perşembe Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 18:00'de çalacak.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)