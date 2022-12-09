Çukurova Basketbol şok etti

Maça kötü başlasa da çabuk toparlanan ve boyalı alan sayılarıyla kontrolü ele alan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-18 önde bitirmeyi başardı. Farkı 6 sayıya kadar çıkarıp soyunma odasına da 39-34 galip giren temsilcimizde ilk yarıda Bonner 14, Gray 10 ve Jones da 9 sayıyla yıldızlaştı. Ev sahibinin Ndour-Mabrey ikilisiyle ürettiği sayılara çare bulamasa da Hayes ile ayakta kalan Çukurova son çeyreğe de 58-58 girilmesini sağladı. Ancak özellikle savunma kısmında yapılan basit hatalar ile rakibine kolay basket şansları tanıyan, hücumda da az oyuncu ile oynamanın sıkıntısını yaşayan Çukurova Basket, son saniyeleri nefes kesen maçtan 76-72'lik yenilgiyle ayrıldı.

Çevirgen'den açıklama

Yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Çukurova, İtalya deplasmanından üzgün ayrılırken, kulüp başkanı Serdar Çevirgen, sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Bu yenilgi gerçekten bizim için üzücü oldu. Ancak organizasyonumuza ve kadromuza güveniyorum. Dünyanın en önemli isimleri burada. Gerekli tedbirleri hızlı bir şekilde ne gerekiyorsa yapacağız, şampiyonluk için yarışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

FAMILA SCHIO: Keys 6, Mabrey 19, Mestdagh 3, Ndour 21, Howard 7, Sottana 4, Verona 12, Zahui 4

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Gökşen, Sinem 3, Bonner 19, Gray 21, Hayes 11, Jones 18, Hollingsworth, January

1.PERİYOT: 18-21, DEVRE: 39-34, 3.PERİYOT: 58-58