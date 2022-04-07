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Çukurova Basketbol Kulübü'nde Aziz Akkaya dönemi sona erdi

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya ile yollar ayrıldı.

07 Nisan 2022, Perşembe 21:15 Son Güncelleme:
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Çukurova Basketbol Kulübü'nde Aziz Akkaya dönemi sona erdi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) Galatasaray 'a yenilerek 4'üncü olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya, karşılaşma sonrasında istifasını yönetime sundu. Akkaya'nın istifası kulüp tarafından kabul edildi.

Çukurova Basketbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başantrenörümüz Aziz Akkaya'nın yönetim kurulumuza sunduğu istifa, kulübümüz tarafından kabul edilmiştir. Aziz Akkaya'ya kulübümüze olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

İSTANBUL,(DHA)


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