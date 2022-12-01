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Çukurova Basketbol Kulübü - Çankaya Üniversitesi: 77-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 77-75 yendi.

01 Aralık 2022, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
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Çukurova Basketbol Kulübü - Çankaya Üniversitesi: 77-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 77-75 yendi. 

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk 

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Sinem Ataş 6, Hayes 30, Monika 12, Esra Ural Topuz 4, Jones 21,

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: İdil Türk 10, White 3, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 16, Nilay Aydoğan, Harris 28 

1’İNCİ PERİYOT: 22-11

İLK YARI: 41-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

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