Çukurova Basketbol-Flammes Carolo maç sonucu: 79-48

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi Flammes Carolo'yu ağırladı. Karşılaşmaya Jasmine Thomas, Yvonne Turner, Tiffany Hayes, Temi Fagbenle ve Kuanitra Holingsvorth 5'i ile başlayan ÇBK, ilk çeyreği 21-13 önde kapattı. İkinci periyotta farkı iyice açan turuncu-lacivertliler soyunma odasına da 43-22 üstünlükle gitti.

Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren ÇBK, karşılaşmanın son bölümüne önde girdi: 65-35. Üstün oyununu bu periyotta da sürdüren Çukurova, maçı ilk karşılaşmada olduğu gibi 31 sayı farkla, 79-48 kazanarak son 8 takım arasına kalmayı başardı ve üst turda Ukrayna ekibi BC Prometey ile eşleşti. İki maçta gösterdiği performans ve rakip potaya gönderdiği 174 sayı ile rakiplerine mesaj gönderen Çukurova Basketbol, kupadaki en büyük şampiyonluk adayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

MERSİN'DEN ÇIKIŞ YOK

Öte yandan ilk karşılaşmada salona giremeyen turuncu-lacivertli takımın taraftarları, bu karşılaşmada tribünlerdeki yerini aldı. Marşlar ve şarkılar söyleyerek oyunculara destek olan taraftarlar, rakip takım ataklarında ise inanılmaz bir gürültü oluşturarak, Mersin'in kolay bir deplasman olmadığını gösterdi.

SALON: EDİP BURHAN

HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Nikola Perlic, Milosav Lozanov

ÇUKUROVA BASKETBOL MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Shavonte Zellous 8, Melis Talay, Sinem Ataş 10, Quanitra Hollingsworth 6, Temi Fagbenle 14, Tiffany Hayes 5, Yvonne Tunner 8, Dewanna Bonner 18, Kristine Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Jasmine Thomas 8,

FLAMMES CAROLO: Lisa Berkani 4, Amel Bouderra 3, Nia Coffey 8, Marie-Michelle Mlapie 4, Evely Akhator 13, Tima Pouye 7, Leonie Fiebich 7, Naignouma Coulibaly 2,