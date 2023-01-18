Çukurova Basketbol, evinde çok mutlu

Kadınlar EuroLeague B Grubu 10. maçında Çukurova Mersin Yenişehir Belediye, Basket Landes engelini 75-59 gibi farklı bir skorla geçerek 6. galibiyetini aldı, ilk dört için ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Hafta içinde göreve başlayan Başantrenör Roberto Iniguez de taraftarı karşısında iyi bir start verdi.

Çukurova'da bu maçta en sevindirici olay Gray-Bonner-Hayes üçlüsünün tekrar buluşmasıydı. Çünkü hafta sonunda oynanan Botaş maçında Hayes'i çok aramışlardı. Jones'ın ayrılığının ardından pota altında kendilerine büyük iş düşen Hollingsworth-Elizabeth Williams ikilisi de mücadeleye çok etkili başladı. Taraftarının müthiş desteğiyle 1. çeyreği 28-17 önde bitiren Çukurova, ilk 10 dakikada farkı çift hanelere çıkardı.

İkinci yarıda da kontrol Çukurova'daydı... Gray ve Bonner'ın devreye girmesiyle ev sahibi biraz daha rahatlarken, ilk yarıya Hayes damga vurdu. Yıldız basketbolcu attığı 17 sayıyla parkeleri ne kadar özlediğini gösterdi. Çukurova, yıldızlarının etkili oyunuyla soyunma odasına 40-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki taraf da etkili savunma sonucu ilk yarıdaki gibi sayı üretemezken, Çukurova'nın yıldızları periyodun sonunda tekrar sahneye çıktı. İç saha maçlarını ayrı bir motivasyon ile oynayan Çukurova son 10 dakikaya 55-41 üstün girerek aradaki farkı korumayı başardı.

Son periyotta Çukurova'nın MVP ödüllü yıldızı Gray sahneye çıktı. Tecrübeli isim skor üretmesinin yanında yaptığı asistlerle takımını ateşledi. Sahadan 75-59 galip ayrılan Çukurova'da Hayes 21 sayıyla en skorer isim olurken, Gray 16, Williams 12 ve Bonner da 10 sayıyla çift hanelere çıkmayı başardı.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Gökşen 2, Gray 16, Hayes 21, Gamze 3, Williams 12, Sinem, Bonner 10, Hollingsworth 9, Asena 2

BASKET LANDES: Fauthoux 8, Harmon 2, Magarity 14, Marrats, Eve Paget 11, Dumerc 14, Gil 4, Mann 6, Roumy