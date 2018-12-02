Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 96-82 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligin ilk iki sırasında namağlup olarak bulunan takımların karşılaşmasına seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Çukurova Basketbol elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Hatay ekibi ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Çukurova Basketbol: 96 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 82

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Kerem Yılmaz

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 5, Iagupova 24, Naumenko 12, Gueye 15, Şaziye İvegin Üner 2, Kimmestdagh 13, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 12, Meltem Avcı 6

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 29, Cansu Köksal, Merve Aydın 5, Abdelkader 20, Johnson 4, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Syntsina 18, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 6

1. Periyot: 23-11

Devre: 42-29

3. Periyot: 74-54

AA