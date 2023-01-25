Sırp Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden birisi olarak kabul edilen Aleksanda Crvendakic, Mersin kulübünün renklerine katıldı. Sezon ortasında takımın başına geçen Roberto Iniguez'in eski öğrencisi olan 1.88 boyundaki forvet, İspanyol çalıştırıcı tarafından çok istenince, yönetim de bu transferi gerçekleştirdi ve resmi açıklamayı yaptı.

Aleksandra Crvendakic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alırken, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda ise kürsünün en üst basamağına çıkmıştı. Kadrosunda Gray, Bonner, Hayes gibi yıldız isimleri bulunduran Çukurova bu hamlesiyle de gücünü biraz daha artırarak, en önemli adaylarlardan birisi olarak gösterildiği Euroleague Şampiyonluğu hedefindeki kararlılığını ispatladı.

Öte yandan önce antrenör Iniguez'i, ardından da en önemli parçaları Aleksandra Crvendakic'i Çukurova Basketbol'a kaptıran İspanyol Avenida kulübünde bu transfer büyük yankı uyandırdı ve Çukurova Basket'i gündemlerine taşıdı.