Çukurova, açılışı Landes ile yaptı

Çukurova Mersin Yenişehir Belediye, Euroleague'de ilk galibiyetini Landes deplasmanında aldı. Maça çok iyi başlayan Çukurova bir anda skoru 6-0'a getirdi. İlk galibiyeti için sahaya konsantre ve inanmış çıktığını her dakikada biraz daha hissettiren temsilcimiz ilk çeyreği de 19-10 üstün bitirdi.İkinci periyotta da Jones hem içeriden hem de dışarıdan oyunu domine etmeyi başarırken, ona Bonner ve Hayes de katkı da bulununca fark sürekli arttı.

Soyunma odasına da Çukurova 39-20 önde gitti. İlk yarıda Jones 14 sayıyla skor yükünü çekerken, Bonner 11, Hayes 6, Sinem ile Asena 3, Hollingsworth de iki sayıyla oynadı. Üçüncü çeyrekte Landes maçı germek için elinden geleni yapsa da Çukurova bu oyuna gelmedi. Hatta zaman zaman hakemler de kararlarıyla devreye girse de durum değişmedi. Jones'in suskun olduğu dakikalarda Hayes devreye girdi. Çukurova son 10 dakikaya da 55-43 önde başladı.

Çukurova'nın 4. periyottaki suskunluğunu Jones bozdu ve 6 sayıyla takımını rahatlattı. Mücadelenin devamında farkı koruyan Çukurova maçı 68-61 yenerek Euroleague'deki bu sezon ilk galibiyetini aldı.

LANDES: Fauthoux (13), Harmon (6), Magarity (18), Mann (2), Paget (16), Akhator (2), Chery (4), Marrast, Roumy, Turcinovic

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Bonner (11), Gökşen (5), Hayes (17), January (3), Jones (24), Sinem (3), Hollingsworth (2), Asena (3), Özge, Grigalauskyte

Temsilcimizde Jonguel Jones 24 sayı, 19 ribaunt ile devleşirken, Dewanna Bonner da 11 sayı, 12 ribaunt ile double double yapan bir diğer oyuncumuz oldu.