Çukur dizisi Berkay Ateş, Erkan Avcı ve Necip Memili'nin ardından Sermet Yeşil'i de projeye dahil etti. Meczup bir karakteri canlandıracak olan Sermet Yeşil, 'Vartolu'yu derinden etkileyecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 36. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karakuzuların 'Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur'dan biri alınacak' sözü, Çukur'da büyük bir fırtınaya yol açar.

Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur'u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali'den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur'u toparlayamazlarsa Cumali'nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir.

Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.