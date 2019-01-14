Çukur fragman yayınlandı! Çukur Dizisi ne zaman başlayacak?

Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazartesi akşamları izleyenleri ekrana kitleyen Çukur'un un yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Yamaç'ın vurulduğu sahneyle sona eren 48. bölüm sonrasında yayınlanan fragman nefes kesti.

ÇUKUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi severler iki haftadır ekranlardan uzak kalan Çukur'un yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Son bölümüyle nefes kesen Çukur'un 49. bölümünde Yamaç'ı kimin vurduğu ve hayatta kalıp kalmayacağı, Koçavalıların Çukur'a geri dönüp dönmeyeceği en çok merak edilen konular arasında. Peki Çukur'un 49. bölümü ne zaman yayınlanacak? Çukur dizisi takipçilerinin merak ettiği sorulardan biri de bu. 14 Ocak pazartesi tarihinde de ekrana gelmeyecek Çukur'un 21 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

ÇUKUR NEDEN YAYINLANMIYOR?

Aslında yeni yıla girdiğimiz haftada hemen hemen tüm diziler 1 haftalık araya giderdi. Ancak 2019'a girdiğimiz bu yılda durum biraz daha değişti. Nedeni ise televizyon kanallarıyle reklam veren şirketlerin senelik reklam anlaşması yenilemesi. Hal böyle olunca dizi yapımcıları da durumdan etkilenmekte. Bu nedenle anlaşma sırasında diziler çekimlere başlamıyor ve doğal olarak da yayınlanmıyor. Türkiye'de dizi yayınlanan televizyon kanalları arasında TRT 1 hariç tüm kanallar dizilerin yeni bölümlerini bu hafta ekrana taşıyacak.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur'un yayınlanan son bölümünde Selim, Cumali'nin karşısına çıkar ve Selim'i karşısında gören Cumali, çılgına döner. Saadet ve oğlunun yaşadığını öğrenen Yamaç, Vartolu'yla plan yapar ve Karakuzuların Bulgarlara yapacağu teslimatı sabote eder. Yamaç'ın planı tıkır tıkır işler. Bulgarlarla çatışmaya giren Karakuzuları bekleyen başka sürprizler de vardır. Karakuzuların her adımını takip ettiren Yamaç, Vartolu'yla yaptığı plan sonucunda sözünü tutar ve Saadet'le bebeği Karakuzuların elinden kurtarır. Çukur'u Karakuzulardan arındıran Koçavalı ailesi evde uzun zaman sonra bir araya gelir. Cumali aile içine girmez ve Vartolu'yla olan hesabını kapatmak için Vartolu'yu mezarlığa götürür. Cumali ile Vartolu arasında yaşananlar bilinmezken Yamaç'a gelen telefonla tüm dengeler değişir. Ersoy'un ifşa olarak öldürülmesinden habersiz olan Yamaç, gelen telefonlar evden ayrılır ve ormanın içinde kalbinden vurulur.