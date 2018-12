Çukur Dizisi 47. Bölüm ( Çukur 2.Sezon 14.Bölüm) Fragmanı

Çukur dizisi 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında her Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur’un 46. son bölümünü izleyenler Çukur yeni bölüm fragmanı ilk sahne hakkında araştırma yapıyor. Çukur yeni bölümden ilk sahne gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Çukur dizisi 46. son bölüm izleyicilerden tam not aldı. Dizide bu hafta; Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca’ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena’ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun’la ilgili Ersoy’dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak. Çukur 47. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz. Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli (Yamaç)

25 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 1.82 boyunda, 70 kilo ve başak burcudur. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısı olan İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktadır. Bir reklam filminde yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. “Maral” adlı dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.





2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.





Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?





Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.





ÇUKUR CUMALİ KİMDİR?





geçtiğimiz sezon Show TV’de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.





Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali’yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali’ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.





Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.





Dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlayan oyuncu, ‘Dila Hanım’ dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekmiştir. ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak oynadığı Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni topladı.





‘Halam Geldi’, ‘Sürgün İnek’, ‘Yok Artık’ ve ‘Kaçma Birader’ gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu, ‘Çukur’ dizisinde Koçovalı Ailesi’nin en büyük kardeşi Cumali’ye hayat veriyor.

Yer aldığı projeler şu şekilde;





Yıl Proje Rol





2005 Beşinci Boyut Ali





2006 Selena Deli





2007 Arka Sokaklar Nevzat





2007 Hakkını Helal Et Mahkum





2007 Bez Bebek Selman





2007 Pusat Taksici





2007-2008 Yaprak Dökümü Serkan













2008 Gece Gündüz Nuri





2009 Hanımın Çiftliği Zaloğlu Ramazan





2010 Kukuriku – Kadın Krallığı





2010 Nene Hatun





2011 Firar Fikret





2011 Ay Büyürken Uyuyamam Fırıldak Necmi





2011 Sümela’nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer





2011 Lüks Otel





2012 Yalan Dünya Cumali





2012-2013 Dila Hanım Azer Barazoğlu





2013 Moskova’nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer





2014 Ulan İstanbul Doğan





2014 Sürgün İnek İmam Ahmet





2015 Bedel Vedat





2015 Guruldayan Kalpler Yaşar





2015 Yok Artık! Ahmet





2016 Kaçma Birader Kadir





2016 Kehribar Musa





2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Evliya Çelebi





2017 Dolunay Hakan





2018 Şahsiyet Tolga





