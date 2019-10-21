Çukur 73. bölüm fragman (ÇUKUR 73. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur'un 71. bölümü büyük heyecana sahne olurken Çukur 73. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor!

ÇUKUR 3. SEZON 5. BÖLÜMDE NELER OLDU? ÇUKUR 72. BÖLÜM ÖZETİ...

Yamaç'ın Çukur'a dönmesi ile fırtınanın fitili yeniden ateşleniyor. Yamaç'ın yanı sıra Çukur'u yeniden kalkındırmak isteyen bir diğer isim ise Akın oluyor. Akın, Çukur benim için geride kalan bir tesbih, bir silah bir çakmaktan ibaret değil. Çukur'u korumak benim görevim çıkışı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Çukur 73. Bölüm Fragmanı!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur 3. sezon 5. bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Çukur 3. sezon 6. bölüm fragmanı izle!

Çukur dizisinin 3. sezonunda Salih Kalyon, Damla Sönmez, Meral Çetinkaya ve Hazal Subaşı oyuncu kadrosuna dahil oldu. Her bölümü ile reytinglerde birinciliği göğüsleyen Çukur dizisinin oyuncuları haberimizde yer alıyor.

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Yamaç Koçovalı

Perihan Savaş: Sultan Koçovalı

Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu Salih

Öner Erkan: Selim Koçovalı

Rıza Kocaoğlu: Aliço

Kubilay Aka: Celasun





Necip Memili. Cumali Koçovalı





ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI





Çukur dizisine yeni oyuncuları arasında Hazal Subaşı ve Damla Sönmez yer alıyor. Ayrıca usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.