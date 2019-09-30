Çukur dizisi yeni sezonda da fırtınalar estiriyor. Reyting rekorları kıran Çukur'da yeni bölüm yine büyük heyecan yarattı. Çukur’da geçtiğimiz sezonda İdris Koçovalı ölmüş, Koçovalı kardeşlerin her biri bir yere dağılmıştı. Yamaç Koçovalı, düşmanlarından intikam almaya başladı. Yamaç önce Yücel’den sonra Azer’den intikam aldı ancak ikisini de öldürmedi. Vicdan azabı çeken Azer ise yeni bir intikam için kolları sıvadı.

Çukur 70. bölüm özeti

Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıktı. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirir. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atar. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtır.

Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım ister. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer ise hayatının en büyük sınavını verdi.

Çukur hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Çukur dizisi Pazartesi akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Çukur son bölümde neler oldu?

Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.

Yamaç'ın intikamı acı oldu?

Çukur'un yeni bölümünde, babası İdris Koçovalı'nın intikamını almaya devam eden Yamaç, Timsah Celil'i öldürüyor. Yamaç, Azer'in kardeşinin düğününde büyük bir intikam planı yapıyor. Kardeşi ölen Azer’in kendini suçladığı ve derin bir acı duyduğu tanıtımda Yamaç bu kez intikam oyununu Efsun’la devam ettireceğini gösteriyor.

Usta oyuncu kadrosu

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Salih Kalyon yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.