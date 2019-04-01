Çukur 60. bölüm fragman (ÇUKUR 60. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur 2. sezon 27. bölüm fragmanı ilk sahnesi merakla bekleniyor. Çukur 2. sezon 27. bölüm fragmanı ilk sahnesi yayınlandı mı? Çukur 60. bölüm fragmanı ilk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur 2. sezon 27. bölümü ile yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz'in oynadığı Çukur dizisinin 60. yeni bölümü 8 Nisan Cuma gününde Show TV ekranlarında yayında olacak.





ÇUKUR 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Koçovalıların çatışmanın izlerini kaldırdığı, İdris’in “Başardınız oğlum. Eviniz için, aileniz için ne yapmanız gerekiyorsa yaptınız!” diyerek oğullarıyla kucaklaştığı tanıtımda kadınlar, Sena’nın kaybolduğunu fark ediyor. Bunu öğrenen Yamaç darmadağın olurken, Selim’in sözleriyle öfkesine hakim olamıyor. İki kardeşin gözyaşları içinde birbirine sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırırken, Selim’in Yamaç’a desteği dikkat çekiyor.

ÇUKUR 59. BÖLÜM ÖZETİ!

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni bölüm fragmanında Çarpışma dizisinde Veli Cevher karakterine hayat veren Onur Saylak, aynı karakteri ile Çukur'un yeni bölümünde rol aldı. Veli karakterinin Mahsun'un kaçırdığı Sena'yı bulmak için geldiği görülüyor.