Çukur 59 bölüm fragman (ÇUKUR 59. BÖLÜM İLK SAHNE)

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur heyecan dolu bölümüyle ekranlara geldi. Mahsun yeni bölümde intikam için harekete geçti. Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki savaşta ortalık iyice karıştı. Aksiyon dolu yeni bölümün ardından izleyiciler Çukur 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Çukur'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.Yeni bölümün son sahnelerinde Mahsun'un Çeto'yu öldürmesi damga vuruyor. 25 Mart akşamı izleyenlerin karşısına çıkan dizisini yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor.

İşte Çukur 59.bölüm fragmanı izle!

Yeni bölümün son sahnelerinde Mahsun'un Çeto'yu öldürmesi damga vuruyor. Karakuzu efsanesi bitiyor. Sena kendini feda ederek Mahsun'un yanında gidiyor.İşte Çukur 59.bölüm fragmanı izle!

Çukur Çeto öldü mü? Çeto, Çukur'dan ayrıldı mı?

Karakuzular'ın lideri durumda bulunan Çeto, ortağı Mahsun tarafından vuruldu. Çeto'nun vurulma sahnesi dizinin son bölümüne damga vurdu.

Çukur'da Mahsun'a Çeto'yu öldür emri veren kişinin, 'yeni bir hayata başla. Her şeyi yık'' dediği ekranlara getirilirken, Mahsun daha sonra Çeto'yu vurdu.

Mahsun, Çeto'yu vurduğu sahnede, ''Senin yüzünden babamı öldürdüm. Bugün her şey bitecek. Kuzular da bitecek sen de bitecek'' demesi ekranlara geldi.















