ÇUKUR 58. BÖLÜM FRAGMANI (Çukur 58. bölüm ilk sahne)

Çukur’da Baykal’ın izleri gittikçe belirginleşiyor. Yamaç, Baykal’ın peşine düşerken, şaşkınlıklarını arttıran olaylarla karşılaşıyorlar. Çukur’da Uluş Reis, Baykal’ın adamı çıkmış ve kızı Damla ise Cumali ile evlendirilmişti. Koçovalılar henüz Uluç Reis’ten şüphelenmiyor ama ilerleyen bölümlerde Uluç Reis kendisini ele veren izler bırakabilir.

ÇUKUR 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Müthiş bir heyecana sahne olan Çukur'un 57. bölümünün ardından dizinin takipçileri Çukur 58. bölüm ön izleme yayınlandı mı? diye araştırıyor. İşte Çukur 58. bölüm ilk sahne..





ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 57. BÖLÜM ÖZETİ…

Yamaç Metin’e araştırması için talimat verdiği yatla ilgili olarak, yatın Baykal’a ait olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çeto’nun Koçovalılar’ın düğününü kana bulamak isterken faka basıyor. Bidonlarda bulunan kimyasal gazın salona yayılmasının ardından Karkuzular zor durumda kalır. Mahsun baygın şekilde yerde yatan Çeto’yu görür. Mahsun “Kardeşim” diyerek atılır. Çeto’nun kendisine gelmesi için onu sarsar. Mahsun, Remzi’den yardım ister. Çeto’yu sırtlayıp dışarı çıkarırlar.

ULUÇ’UN İHANETİ

Yamaç, Kemal’e yatın Baykal’a ait olduğundan emin olup olmadığını sorar. Bu arada Uluç Çeto’nun da sık sık görüştüğü ve son yaşanan olayların arkasındaki gizemli kişinin arabasına biner ve onunla el sıkışarak verdiği sözü tuttuğunu söyler ve sıradaki işin ne olduğunu sorar.





Çukur dizisi oyuncuları kimlerdir?

Aras Bulut İynemli (yamaç): 25 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri İstanbul’dur. Üniversitede uçak mühendisliği okuyordu. Oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Patos reklamında oynadı. İlk dizi deneyimi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'dir. Sonrasında yıldızı parlayan oyuncu pek çok dizi, film ve reklam projelerinde yer almıştır.

Dilan Çiçek Deniz (Sena): 28 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri Sivas'tır. Üniversite okurken modellik yapmaya başlayan oyuncu, 2014 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında ikinci olmuştur. İlk oyunculuk deneyimi Tatlı Küçük Yalancılar dizisi olmuştur.

Erkan Kolçak Köstendil: 16 Ocak 1983 yılında doğmuştur. Doğum yeri Bursa'dır. Üniversitede tiyatro bölümü okurken, tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. 2014 yılında Ulan İstanbul adlı dizide başrol oynamıştır.

Öner Erkan: 4 Ocak 1980 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri İzmir'dir. Daha 15 yaşındayken tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini TRT’de çocuk programı sunarak yaşamıştır. Daha sonra pek çok projede yer almıştır.

Rıza Kocaoğlu: 19 Mart 1978 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri İzmir’dir. Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirmiştir. İlk yer aldığı proje Çağan Irmak yapımı olan Bana Şans Dile isimli filmdir.



