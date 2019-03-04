Çukur 56. bölüm fragman! (ÇUKUR 56. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur 55. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 22. bölümde; Medet, Çeto’yu gafil avlıyor. Çeto’ya, “Şehadet getireceksen tam sırası Çeto!” diyor. Çeto, gerçekleri öğrenen ve hayal kırıklığına uğrayan Mahsun'un, “Ben sana şu an inanabilmeyi senden daha fazla istiyorum. Bunu bize nasıl yaptın!” sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor. Cumali ve Yıldız arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Medet’in vurulmasının ardından Vartolu çıldırıyor ve Karakuzuların laboratuvarını ateşe veriyor. Peki Çukur 56. yeni bölüm fragmanı geldi mi?





ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 55. BÖLÜM ÖZETİ…

Çeto, Vartolu’yu uzağa düşürdüğünü zannederken Yamaç ve diğerlerinin birden bire ortaya çıkması ile büyük şok yaşar. Çatışma devam ederken dürbünlü tüfeği ile kimliği belirsiz kişi Çeto’yu hedef alır. Bu sırada Çeto’nun arkasında Medet belirir. Medet silahını Çeto’nun kafasına doğru tutarak, éŞehadet getireceksen tam sırası Çeto” der. Bu sırada çatışma biter ardından bir silah sesi yükselir.





Dizinin Oyuncuları

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Ercan Kesal, Öner Erkan ve Rıza Kocaoğlu