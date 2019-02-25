ÇUKUR 55. BÖLÜM FRAGMAN (Çukur 55. bölüm ilk sahne)

Show TV ekranlarının büyük bir merakla takip edilen dizisi Çukur'da ortalık iyice karıştı. İzleyiciler yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Şimdi izleyiciler Çukur 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Çukur'un bu haftaki bölümüne dair merak edilen detaylar...

ÇUKUR 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta pazartesi günü izleyici karşısına çıkan Çukur'da bu hafta heyecan doruktaydı. İzleyiciler büyük bir merakla yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.





ÇUKUR 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın, Çeto'nun herkesten sakladığı bir sırrını öğrenmesi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede tansiyonu yükseltecek. Mahsun'un beklenmedik bir anda Sultan'ın açtığı aşevine gelmesi Çukur'dakileri deliye döndürecek. Ancak Sultan'ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak.

“ÖLMEK YA DA ÖLMEMEK İŞTE BÜTÜN MESELE BU!”

Salih’in korkusuzca “Ölmek ya da ölmemek işte bütün mesele bu!” sözleri üzerine karşısında Remzi ile Karakuzuları bulduğu anlar ve çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yücel’den, Çeto ve Mahsun’un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Mahsun’a verdiği hediyeyle izleyenleri şaşırtan Yamaç’ın planı dizinin yeni bölümünden ipuçları veriyor.





Aras Bulut İynemli Kimdir ?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil 16 Ocak 1983’te Bursa’da doğmuştur Türk oyuncu ve yönetmendir. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye’de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.















