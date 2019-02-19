Çukur 54. Bölüm Fragman (ÇUKUR 54. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur 53.son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 20. bölümde; Aliço'nun “Aile neredeyse, ev orasıdır!” sözleri İdris’i çok etkiliyor ve Çukur'a geri dönüyor. İdris bütün Koçovalı erkekelrine de ilk emrini veriyor. Koçovalıların elinde bulunan Yücel, “Benim yıllarımı aldılar, canlarını istiyorum!” sözleri Karakuzular’a olan intikam fitilini ateşliyor.

Çukur 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 2. sezon 21. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Çuıkur 2. sezon 21. bölüm fragmanı geldi mi? Ekranlarda rekorlar kıran Çukur 54. bölüm fragmanı yerine yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Çukur 54. bölümden ilk sahne ekrana kitleyecek gibi görünüyor. İşte Çukur 54. son bölüm fragmanı sizlerle.





ÇUKUR 53. BÖLÜM ÖZETİ!

İdris, Sultan’ın Çukur’a dönmesinden sonra yalnız kaldığı evde yemek hazırlıyor. Bu sırada kapı çalar. Kapıyı açtığında karşısında Aliço’yu bulur. Aliço, İdris’e ona bir söz verdiğini söyler. Aynı dakikalarda Çeto ve Karakuzular Çukur’dadır. Yamaç ve Çeto’ya “Hazırlanın çok eğleneceğiz. Çukur’a hoş geldiniz” diyor.









Çukur Dizisi Oyuncuları Ve Konusu





Aras Bulut İynemli (Yamaç)

Aras Bulut İynemli (Yamaç)

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu)

Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu)

Rıza Kocaoğlu (Aliço)

Rıza Kocaoğlu (Aliço)

Ercan Kesal (İdris Koçovalı)

Ercan Kesal (İdris Koçovalı)

Mustafa Üstündağ (Kahraman)

Mustafa Üstündağ (Kahraman)

Nebil Sayın (Muhittin)

Nebil Sayın (Muhittin)

Öner Erkan (Selim)

Öner Erkan (Selim)

Perihan Savaş (Sultan)

Perihan Savaş (Sultan)





Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Gökhan Horzum'un senaryosunu yazdığı Çukur dizisi yeni sezonda show tv ekranlarında... Dizinin başrollerinde geçtiğimiz sezon İçerde'de başarılı bir performans sergileyen Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz paylaşıyor. .





Çukur Dizisi Konusu

Yamaç yıllar önce ailesini ve Çukur'u düşünerek her şeyi arkasında bırakıp yarınını düşünmediği bir hayatın içerisine atılmıştır. Karşısına en az kendisi kadar yaralı ve tehlikeli bir o kadar güzel genç bir kadın olan Sena çıkınca gerçek aşkı bulduğunu düşünmektedir. Sonsuza denk bu aşkın süreceğine inanan çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin tekrar girmesiyle kurdukları hayaller yıkılacaktır.

Çukur Dizisi Oyuncuları

Alperen Duymaz (Komiser Emrah)

1 Ocak 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncu Cem Tatlıtuğ Agency ajansına bağlı çalışmaktadır. Acı Aşk dizisinde Ali , Bodrum Masalı'nda Ateş, ve Direniş Karatay filminde Kutay karakterine hayat vermiştir.

Yeni bölümde Çukur'a gelecek olan Komiser Emrah tüm dengeleri değiştirecek. Emrah karakterinin mahalleye girişi önce Koçovalılar olmak üzerine herkesin düzenini değiştirecek.

Burak Sergen (Baykal)

9 Şubat 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı'nda eğitimini tamamlamıştır. En İyi yardımcı Erkek Oyuncu ve Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ödüllerine sahiptir. Kızıl Elma, Yunus Emre Aşkın Sırrı, Kara Sevda ve Fi gibi dizilerde rol almıştır.

Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı)

25 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uçak mühendisi mezunudur. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete Akarasu karakteriyle tanınmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Beyazıd karakteriyle çok konuşulmuştur. Oyuncu son olarak Maral dizisinde Hazal Kaya ile başrol oynamştır. Geçtiğimiz sezon Çağatay Ulusoy'la başrolleri paylaştığı İçerde dizisinde büyük bir kitleye hitap etmiştir





Dilan Çiçek Deniz (Sena)

19 yaşında 1995 Sivas doğumlu genç oyuncu 1.79 boyundadır. Ege Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 15 yaşında modellik yapmaya başlayan güzel oyuncu Miss Türkey 2014 güzellik yarışmasında kendini göstermiştir. Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Servan Turan'dır. Şükrü Özyıldız'ın başrol oynadığı yaz dizisi Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Ebru karakterine hayat vermiştir.





Kubilay Aka (Celasun)

5 mayıs 1995'de İstanbul'da doğup büyüyen Kubilay Aka 1.78 boyunda ve 76 kilodadır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir.





Rıza Kocaoğlu (Aliço)

19 Mart 1979 İzmir doğumlu yetenekli oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 1.70 boyunda 67 kilodadır. Karadayı dizisinde polis rolünde oynamıştır. Son olarak hala trt1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Filinta dizisinde Celal karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde dizisinde Davut karakteriyle muhteşem bir performansa imza atmıştır.





Perihan Savaş (Sultan Koçovalı

1 Ocak 1955 İstanbul doğumlu usta oyuncu İstanbul Şehir tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynamıştır. Eve Dönüş, Yaprak Dökümü, Eksik Etek, Gazi ve Sırat gibi dizilerde rol almıştır.

Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu)

16 Ocak 1983 Bursa doğumlu oyuncu 1.80 boyunda ve 75 kilodadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Babalar ve Evlatlar, Güz Sancısı, Ulan Sitanbul ve Familya gibi dizilerde rol almıştır. Şebnem Bozoklu ile birlikte seslendirdiği Yanarım Şarkısı ile milyonlara sesini duyurmuştur.

Öner Erkan (Selim)

4 Ocak 1980 İzmir'de doğup büyüyen oyuncu 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun omuştur. Bornova isimli sinema filmindeki rolü ile Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. 2010 yılında Sibel Erkan ile evlenmiştir. Avrupa Yakası, Organize İşler, Yedi Kocalı Hürmüz, Deli Saraylı, Yalan Dünya, İtirazım Var ve Mutlu Ol Yeter gibi projelerde yer almıştır.

Ercan Kesal (İdris Koçovalı)

1959 Nevşehir Avanos doğumlu oyuncu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesinde Sosyal Antropoloji Doktora eğimi almaktadır. Uzak filmiyle ilk oyunculuğunu yaşamıştır. Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu, Hükümet Kadın, Kayıp Şehir, Sen Aydınlatırsın Geceyi gibi projelerde yer bulmuştur. Başarılı oyuncu son olarak İçerde dizisinde Akın Işık karakterine hayat vermiştir.

Nebil Sayın (Muhittin)

19 Mayıs 1971 İstanbul doğumlu oyuncu 1.89 boyunda ve 79 kilodadır. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, İntikam, Aşk Ekmek Hayaller ve Hayat Yokuşu gibi dizilerde rol almıştır.

İrem Altuğ (Ayşe)

15 Eylül 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Tv'de 7 Gün dergisinin düzenlediği reklam yıldızı yarışmasında birinci olmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Ihlamurlar Altında, İffet, Vazgeç Gönlüm, Kayıp Aranıyor gibi projelerde yer almıştır.

Boncuk Yılmaz (Saadet)

13 Mayıs 1981 Ankara doğumlu oyuncu Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın bölümü mezunudur. Sıla, Haneler, Mazi Kalbimde Yaradır, Bir Yastıkta ve Kaygı gibi projelerde yer almıştır.

Kadir Çermik (Emmi)

21 Temmuz 1977 Van doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Kırık Kalpler Bankası, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bana Sevmeyi Anlat, Kırgın Çiçekler ve Kaygı gibi projelerde yer almıştır.

İlayda Alişan (Akşın)

1 Ocak 1996 İstanbul doğumlu oyuncu 1.58 boyunda ve 48 kilodadır. Oğlak burcu, göz rengi mavi, saç rengi ise açık kumraldır. Şuan için sevgilisi blunmayan güzel oyuncu Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı ve Bana Sevmeyi Anlat dizilerinde rol almıştır.

Çetin Kemal Sarıkartal (Paşa)

Uğur Yıldıran (Kemal)

26 Temmuz 1981 İstanbul doğumlu oyuncu 1.75 boyunda ve 76 kilodadır. Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik bölümünden mezun olmuştur. Filinta dizisiyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Geçtiğimiz sezon İçerde dizisinde Selim karakterine hayat vermiştir.

Ece Yaşar (Karaca)

Zeynep Kumral (Nedret)

Aytaç Uşun (Meke)

Elif Doğan (Hale)

Doruk Nalbantoğlu (İsa)

Doğancan Sarıkaya (Acar)

Çukur Dizisinden Ayrılan Oyuncular

Mustafa Üstündağ (Kahraman Koçovalı)



































