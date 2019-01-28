Çukur 51. Bölüm Fragmanı (Çukur 2. sezon 18. bölüm ilk sahne)

Çukur'da mahalle karıştı. Çukur'un çocukları Meke arasında kavga izleyicileri ekranlara kitledi.

ÇUKUR 51. BÖLÜM FRAGMAN

Büyük heyecana sahne olan Çukur'un 50. bölümünün ardından Çukur 51. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte ilk sahne...





ÇUKUR 50. BÖLÜM ÖZETİ!

Reyting rekorları kıran ve zirvenin vazgeçilmezi olan Çukur'da Yamaç'ın vurulması tüm dengeleri değiştiriyor. Beklemediği anda 2 kurşun yiyen Yamaç, Selim sayesinde hastaneye kaldırılır. Korkunç haberi alan herkes perişan olur. Yamaç, hastanede yaşam savaşı verirken, kardeşleride Yamaç'ı vuran kişiyi bulmak, intikamlarını almak için harekete geçer.

Küllerinden tekrar doğmaya çalışan Çeto ve Mahsun, amaçlarına ulaşacak adımlar atar. Mahsun'un Sena ile konuşmasını yanlış yorumlayan Selim, Sena'ya imalı bir soru sorar. Vartolu ve Cumali arasındaki gerginlik, Saadet sayesinde azalmaya başlar. Mahsun'a silah doğrultan Selim, gördüğü manzara karşısında şok olur.

Kurşunların hedefi olan Yamaç'ın yardımına Selim yetişir. Haberi alan Koçovalı ailesi perişan olur. Yamaç'ı kimin vurduğu merak edilirken, son bölümün peşinden yeni bölüm fragmanı (yeni bölümden ilk sahne) sorgulanmaya başlar.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizi son zamanların sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ı aynı yapımda buluşturuyor. Çukur dizisinin yeni bölümü pazartesi akşamı sizlerle.