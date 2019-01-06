Çukur 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ÇUKUR 49. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur merakla beklenen, yeni bölümden ilk sahne bu hafta yayınlanmadı. Son bölümde; Yamaç'ın, Karakuzular'ı saf dışı bırakmak için yaptığı plan başarılı oluyor. İdris'in etrafında toplanan aile, küçük İdris ile yeni bir nefes alıyor. Finale, Yamaç'ın vurulması, Cumali ve Vartolu arasındaki kardeş kavgası damga vuruyor.

Çukur son bölümü ile yıkıp geçti. Özlenen aksiyon sahneleriyle ekranlara gelen dizi izleyiciden tam not aldı. Karakuzulara büyük bir darbe vuran Koçovalılar, eski ihtişamlı, kudretli günlerine hızlı bir geçiş yaptı. Yamaç'ı vuran kim? Müzikleri ile de adından söz ettiren dizinin son bölümünün bitmesi ile 49. bölüm fragmanı ve ön izleme için sorgulama başladı.

Çukur yayınlanması beklenen yeni fragman için heyecan artıyor. Yeni fragmanda, Yamaç'ı vuran kişi belli olacak mı? Finalde Yamaç'ın vurulduktan sonra ''neden'' diye sorması tanıdığı biri olduğu ihtimalini arttırıyor. Yamaç'a ihanet eden, canına kastedecek kadar kin tutan isim yeni bölümde belli olacak.

ÇUKUR 49. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin paylaştığı Çukur yeni yıldan önceki hafta 48. bölümüyle ekranlara geldi. Oldukça heyecanlı geçen 48. bölümün ardında Çukur sezon arası verdi ve geçtiğimiz hafta da ekranlara gelmedi. Peki Çukur 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 7 Ocak var mı yok mu? Çukur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni yılın gelmesiyle diziler reklam anlaşmaları için ara verdi. Bu yıl 3 haftaya çıkan reklam arası Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Çukur dizisini de etkiledi. Peki Çukur 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 7 Ocak var mı yok mu? Çukur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ne yazık ki henüz Çukur 49. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Haliyle Çukur 7 Ocak Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında olmayacak. Peki Çukur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Henüz bununla ilgili net bir bilgi gelmedi. Dolayısıyla Çukur 49. bölüm Pazartesi akşamı yayınlanmayacak. Çukur 7 Ocak akşamı ekranlarda olmayacak.

ÇUKUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur'un yeni bölümü yayınlanmayınca sosyal medya da en çok konuşulanlar arasına girdi. Yılbaşı döneminde dizilerin yayınlanmaması hakkında ; Gülse Birsel şu sözlerle açıkladı, "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!" dedi.

YAMAÇ ÖLÜYOR MU?

Saadet'in özgürlüğüne kavuşması sonrası İdris'in evinde buluşma gerçekleştirilir. Koçovalılar, eksikler olsa da aile birliğini sağlamanın mutluluğunu yaşar. Fakat bu mutluluk uzun sürmez. Cumali, Vartolu'yu öldürmek için Çukur mezarlığına götürürken, Yamaç ise kimliği belirsiz kişi tarafından vurulur. Yamaç'ı yaralayan sadece kurşun değil, tanıdığı neden yaptığını anlayamadığı kişi tarafından vurulmasıdır.

Kaynak Yeniçağ: Çukur 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?







