Çukur 49. bölüm fragmanı! (49. BÖLÜM İLK SAHNE) Yamaç öldü mü?

Çukur 48. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 15. bölümde; Vartolu, Medet, Selim ve Celasun'la birlikte Karakuzuların evini basıyor. Cumali ve Selim yıllar sonra bir araya geliyor. Cumali Selim’e çok öfkelidir ve onu öldüresiye döverken araya Yamaç giriyor. Mahsun, Ersoy’un söyledikleri üzerine Çeto’dan şüphelenmeye başlıyor. Peki Çukur 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

ÇUKUR 49. BÖLÜM İLK SAHNE!

Çukur yayınlanan yeni bölümüyle adeta izleyenleri soluksuz bir şekilde ekranlara bağlamayı başardı.Dizinin son dakikalarında yaşanan olaylar sonrası izleyenler yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor.Salih ve Cumali'nin mezarlıkta olması Yamaç'ın ise tuzağa mı düştü sorusu yeni bölüm için merak edilen başka hususlardı.Vatandaşlar yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.Peki Çukur 49.bölüm fragmanı izle! Yeni bölüm ilk sahne!

ÇUKUR SON BÖLÜM NE OLDU?

Çukur’a geldiklerinde tüm adamlarının öldüğünü ve Lal’in de vurulduğunu gören Çeto ile Mahsun, büyük bir şok yaşadı ama intikam yemini içtiler. Bu arada Koçovalı ailesi yeniden bir araya geldi. Vartolu, babasına oğlunu ve Saadet’i götürdü. Orada olmayan tek kişi ise Cumali idi.

Cumali aileyi uzaktan izlerken, Vartolu’yla hesaplaşmak için çağırdı. Vartolu, önce annesinin mezarına gitti. Cumali, onun vedalaşmasını bekledi. Cumali de kendi aile mezarlığına gitti ve Vartolu’ya bir bıçak atarak onu vurmayacağını göze göz, dişe diş hesaplaşacaklarını söyledi.

Bu arada Yamaç’a da bir mesaj gelmişti. Çeto ve Mahsun’u bitirmeden bu işin bitmeyeceğini söyleyen mesajı kimin gönderdiği anlaşılamadı ama Ersoy olduğu tahminleri sosyal medyada yapılıyor. Mesajın, Yamaç’ın çok güvendiği birinden geldiği de bir başka tahmin. Bu kişi attığı konum ile Yamaç’ı ormanlık bir alana çağırdı.

YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

Aracın ışıkları Yamaç’ın gözlerini kamaştırdı ama ışıkları kapatması için karşısındaki kişiyi samimi bir dille uyardı Yamaç. Tanıdığı ve güvendiği bu kişi, araçtan indi ancak izleyiciler kim olduğunu görmedi.

Yamaç’ı iki kez vurdu. Yamaç, “Neden?” diye sorarken onu orada bırakıp gitti. Yamaç’ın ayağa kalkmaya çalıştığı ve sonrasında bir tepeden yuvarlandığı ve bir su birikintisinin içinde hareketsiz yattığı görüldü.

ÇUKUR KONUSU:

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur.

Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin en küçük oğlu, gözü kara ve isyankar Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.

Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır.

“Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise solisti olduğu rock grubuyla barlarda sahneye çıkan Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

2. Sezon konusu: Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur.

Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacaktı!