Çukur 49. bölüm fragmanı! (49. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur 48. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 15. bölümde; Vartolu, Medet, Selim ve Celasun'la birlikte Karakuzuların evini basıyor. Cumali ve Selim yıllar sonra bir araya geliyor. Cumali Selim’e çok öfkelidir ve onu öldüresiye döverken araya Yamaç giriyor. Mahsun, Ersoy’un söyledikleri üzerine Çeto’dan şüphelenmeye başlıyor. Peki Çukur 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

ÇUKUR 49. BÖLÜM İLK SAHNE!

Çukur yayınlanan yeni bölümüyle adeta izleyenleri soluksuz bir şekilde ekranlara bağlamayı başardı.Dizinin son dakikalarında yaşanan olaylar sonrası izleyenler yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor.Salih ve Cumali'nin mezarlıkta olması Yamaç'ın ise tuzağa mı düştü sorusu yeni bölüm için merak edilen başka hususlardı.Vatandaşlar yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.Peki Çukur 49.bölüm fragmanı izle! Yeni bölüm ilk sahne!





ÇUKUR KONUSU:

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur.

Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin en küçük oğlu, gözü kara ve isyankar Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.

Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır.

“Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise solisti olduğu rock grubuyla barlarda sahneye çıkan Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

2. Sezon konusu: Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur.

Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacaktı!