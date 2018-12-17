Çukur 48. bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR 48. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 47. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Vartolu ve Cumali Çeto ve Mahsun ile birlikte otobüsle getirdikleri Çukur’un çocuklarını ailelerine teslim ettiği anı seyretmektedir. Aileler çocuklarına kavuştukları için çok sevinçlidir. Ancak yine de çocukların aklı Karakuzularda kalmıştır. Çocuklar aileleri ile birlikte ayrıldıktan sonra operasyon başlar. Karakuzulara saldıran Koçovalılar Çeto ve Mahsun dahil hepsini öldürürken, Cumali’nin de içinde bulunduğu birçok kişiyi de kaybetmişlerdir. Ancak bu yaşananlar Vartolu’nun gördüğü bir rüyadan başkası değildir. Vartolu uyanınca Cumali rüya gördüğünü sabaha daha vakit olduğunu söyler ve uyumaya devam etmesini ister.

İDRİS VE EMMİ ESKİ GÜNLERE DÖNÜYOR

Bu sırada Yamaç kapıyı çalar. Kapının kilidini açan Cumali’ye neler olduğunu sorar. Cumali bunu neden yaptığını anlatır. Cumali’nin amacı yarınki operasyondan sonra Çukur’u İdris Koçovalı’ya teslim etmektir. Ancak Yamaç, babalarının Çukur ile ilgili konuşmalarını Cumali’ye hatırlatır. İdris Koçovalı, Emmi’nin yanına gelir. Emmi buralardan gideceğini söylerken İdris onun alınganlık yaptığını söyleyerek gitmesine engel olmaya çalışır ama Emmi’nin sözleri çok ağır gelmiştir. O sırada kapıyı çalan Selim, kurtardıkları kız ile annesinin öldürüldüğünü haber verir. Emmi yıkılmıştır. İdris doğruca kendi evine gider ve Sultan’a onu beklememesini söyleyerek Emmi’nin evine döner. Emmi ile birlikte bu işi yapanları bulmak için harekete geçerler.

İDRİS’TEN ÖLDÜRESİYE DAYAK

Eve dönen Selim ise annesinin son halini görünce mutluluktan gözyaşları döker. Yamaç, Vartolu’nun yanına geldiğinde Cumali’nin. davranışları ile ilgili sözlerinde haklı olduğunu söyleyince ona söylemesi gereken bişeyler olup olmadığını sorar. Ancak bu sırada içeri gelen Medet onlara kahve yaptığını söyler. Yaptığı kahvelerde bir problem vardır. Bu arada İdris, kurtardıkları anne ve kızını öldüren Kayhan denen kişiyi bulur. İdris Kayhan’ı o insanları neden öldürdüğünü sorar ve ardından öldüresiye döver.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.







