Cudi Cup, 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile başladı

Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta, 16-22 Mayıs'ta yapılacak turnuvada ilk maçlar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto işbirliğiyle düzenlenen turnuvada sporcular şampiyon olmak için sahada ter döküyor. Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup'ta Türkiye'nin yanı sıra; Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan toplam 44 erkek 37 kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor.

CENGİZ DURMUŞ: ŞIRNAK BAŞARDI

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, federasyon olarak özellikle bakanlığın sporu tabana yayma politikasına uygun projeler geliştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Geçen yıl, bu ayda ulusal Cudi Cup turnuvası yapmıştık ki Şırnak’ta ilk tenis turnuvası olmuştu. Geçen yıl konuşmalarımızda uluslararası turnuva yapacağız demiştik. Elbette ki bakanlığımızın desteği, valiliğimizin, belediye başkanımızın, sivil toplumumuzun, rektörlüğümüzün çok büyük bir iş birlikteliği ile tamda hedefimize uygun sporun tabana yayılması özellikle yerel yönetimlerin bu konuda çok önemli aktörler olduklarını bilerek biz federasyon olarak bu iletişimi kurduk. Şırnak heyecanlı, biz heyecanlıyız. Şırnak tarihinde bir ilk uluslararası bir turnuvası. Aslında tüm dünyanın gözü üzerimizde şuanda. Şırnak’ta bunun yapılabiliyor olduğunu göstermek ve bunun da başlangıcını yaptığımız bir süreçteyiz. Sayın Valimiz 'Şırnak başaracak' diyordu, evet Şırnak başardı. İnşallah çok güzel projelerde beraber olacağız" dedi.

Turnuvaya İzmir'den katılan Dorukel Birlik, güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Benim buraya ilk gelişim ve beğendim burayı. Bu turnuva güzel bir turnuva olmuş. Baya oyuncular gelmiş yurt dışından. Bende buraya iyi bir şey yapmak için geldim. Geçen hafta Slovakya'da, Çekya’daydım. Şimdi de buraya geldim bu turnuva için" diye konuştu.(DHA)