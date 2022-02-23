Csm Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Romanya’nın CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup etti.









Final yolunda avantajı eline geçiren Eczacıbaşı'nda Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Hande ve Heyrman 12, Adams 9, Beyza 7 sayıyla oynadı. Maçın en değerli oyuncusu ise Eczacıbaşı Dynavit’in Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1496553216779210759





Bu karşılaşmanın rövanşı ise 1 Mart salı günü İstanbul’da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit'e rövanş karşılaşmasında elde edeceği her türlü galibiyet veya rakibi karşısında alacağı en az 2 set final için yeterli olacak.

SALON: Sala Sporturilor

HAKEMLER: Wouter De Baar (Hollanda), Mauro Carlo Goitre (İtalya)

CSM VOLEI ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Russu, Dimitrova, Kocic, Mirkovic, Ivkovic (L), Ispas (L) (Miclaus, Roman, Axinte, Artin)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L) (Merve, Elif, Gözde, Fatma)

SETLER: 21-25, 22-25, 19-25

SÜRE: 82 dakika (25',30',27')

İSTANBUL, (DHA)