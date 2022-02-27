Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da yaprak dökümü sürüyor. Tornike Shengelia'nın Moskova'dan ayrılarak İspanya'ya gitmesi sonrası Iffe Lundberg de ailesiyle birlikte eşyalarını toplayarak Danimarka'ya döndü.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Lundberg, "Herkese merhaba, kendimizi içinde bulduğumuz karmaşık durum nedeniyle bugün ailemin güvenliğini korumak adına ülkem Danimarka'ya dönüyorum. Her şeyin en kısa zamanda normale dönmesi dileğiyle... Savaşa hayır de" ifadelerini kullandı.





Tornike Shengelia ve Iffe Lundberg, Moskova'dan ayrılırlarken Litvanyalı oyuncu Marius Grigonis'in de takımdan ayrıldığı iddia edildi.