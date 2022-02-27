CSKA'nın yıldızlarından Iffe Lundberg, Moskova'dan ayrıldı
Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekibi CSKA Moskova'nın yıldızlarından Iffe Lundberg, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon sonrası Moskova'dan ayrılarak ülkesi Danimarka'ya dönmeye karar verdiğini açıkladı.
Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da yaprak dökümü sürüyor. Tornike Shengelia'nın Moskova'dan ayrılarak İspanya'ya gitmesi sonrası Iffe Lundberg de ailesiyle birlikte eşyalarını toplayarak Danimarka'ya döndü.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Lundberg, "Herkese merhaba, kendimizi içinde bulduğumuz karmaşık durum nedeniyle bugün ailemin güvenliğini korumak adına ülkem Danimarka'ya dönüyorum. Her şeyin en kısa zamanda normale dönmesi dileğiyle... Savaşa hayır de" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/IffeLundberg/status/1497915018289061891
Tornike Shengelia ve Iffe Lundberg, Moskova'dan ayrılırlarken Litvanyalı oyuncu Marius Grigonis'in de takımdan ayrıldığı iddia edildi.