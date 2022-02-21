Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden CSKA Moskova'ya beklediği haber geldi. CSKA'nın kadrosuna katmak istediği Kevin Pangos, sezona başladığı NBA takımı Cleveland Cavaliers tarafından serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz haftalarda CSKA Moskova'nın Kevin Pangos ile 2.5 yıl için 6 milyon Dolar'lık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

NBA sonrası yeniden Avrupa'ya dönerek CSKA Moskova'ya imza atması beklenen Kevin Pangos, daha önce Gran Canaria, Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Zenit St Petersburg formaları da giymişti.