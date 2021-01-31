THY EuroLeague'de mücadele eden Rusya ekibi CSKA Moskova, Nikola Milutinov’un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını, Mike James’in ise takıma döndüğünü açıkladı.

CSKA Moskova Kulübü, Almanya’nın Bayern Münih takımıyla oynanan maçın ikinci çeyreğinde sağ omzundan sakatlanan Nikola Milutinov’un ameliyat edileceğini ve sezonun kalanında forma giymesinin beklenmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko ile yapılan maçın ardından kadro dışı bırakılan Mike James’in ise tekrar takıma dahil edildiği belirtildi.

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla Sırp pivot Milutinov 9,8 sayı, 8,6 ribaunt, ABD’li skorer James ise 20 sayı, 5,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

THY EuroLeague'de 23 hafta sonunda 16 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan CSKA Moskova, ikinci sırada yer aldı.