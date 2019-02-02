Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, Karadağ temsilcisi Buducnost'u konuk etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan CSKA, ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı.
Buducnost, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kurdu ve ilk yarı 52-47 sona erdi.
Üçüncü çeyrekte 20-14 üstünlük yakalayan Rus ekibi, son çeyreğe 72-61 önde girdi.
Son çeyrekte ise 27-8'lik skoru yakalayan CSKA Moskova, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı.
Bu sonuçla CSKA Moskova, 21. maçında 16. galibiyetini alırken Buducnost'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Karadağ ekibi 15. yenilgisini aldı.
CSKA Moskova'da Nando De Colo 26 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ile yıldızlaşırken Daniel Hackett 17, Sergio Rodriguez 14 sayıyla oynadı.
Buducnost'ta Norris Cole 11 sayıyla takımının en skoreri olurken James Bell de 10 sayı üretti.