CSKA Moskova'dan Buducnost'a büyük fark: 99-69

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği Buducnost'u 27-8'lik son çeyrek skorunun da etkisiyle 99-69'luk skorla farklı geçti.

02 Şubat 2019, Cumartesi 00:19
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CSKA Moskova'dan Buducnost'a büyük fark: 99-69

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, Karadağ temsilcisi Buducnost'u konuk etti. 

Karşılaşmaya iyi başlayan CSKA, ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı. 

Buducnost, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kurdu ve ilk yarı 52-47 sona erdi. 

Üçüncü çeyrekte 20-14 üstünlük yakalayan Rus ekibi, son çeyreğe 72-61 önde girdi.

Son çeyrekte ise 27-8'lik skoru yakalayan CSKA Moskova, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla CSKA Moskova, 21. maçında 16. galibiyetini alırken Buducnost'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Karadağ ekibi 15. yenilgisini aldı. 

CSKA Moskova'da Nando De Colo 26 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ile yıldızlaşırken Daniel Hackett 17, Sergio Rodriguez 14 sayıyla oynadı. 

Buducnost'ta Norris Cole 11 sayıyla takımının en skoreri olurken James Bell de 10 sayı üretti. 

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