CSKA Moskova’da Yusuf Yazıcı asistlerine başladı

Ligin 2’nci yarısına İspanya'da hazırlanan ve devre arası transferinde milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı. Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.

DHA