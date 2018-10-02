Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı sahasında 3-0 mağlup eden Real Madrid G Grubu 2. maçında bu kez deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Gareth Bale'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı maçta Real Madrid rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. CSKA Moskova ise saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet peşinde olacak.

CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CSKA Arena'da oynanacak mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da maçların beIN SPORTS'tan yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Real Madrid'de 4 önemli eksik var

Gallerli Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan CSKA Moskova maçını uyluğundaki sakatlık nedeniyle kaçıracak.

Bu sezon 4 gol atan Bale, cumartesi günü oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Atletico Madrid derbisinde devre arasında oyundan çıkmıştı.

Aynı zamanda kaptan Sergio Ramos, diğer takım arkadaşları Marcelo ve Isco da takımda eksik olan oyuncular arasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray



