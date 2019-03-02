Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Olympiacos olsa da ikinci yarıda farkı açmayı başaran CSKA Moskova, rakibini 97-81 mağlup etti.

CSKA Moskova, 24. maçında 19. galibiyetini elde etti.

Olympiacos ise üst üste 5. toplamda ise 12. yenilgisini aldı ve Play-Off potasının dışında kalma tehlikesini yaşamaya başladı.

Olympiacos'ta Zach LeDay 21 sayı, 9 ribaunt ile en etkili isim olurken Vassilis Spanoulis 14, Georgios Printezis 12 sayıyla maçı tamamladı.

CSKA Moskova'da sakatlıktan dönen isimlerden Cory Higgins 18 sayıyla takımın en skoreri olurken Nando De Colo 16 sayı üretti. Sergio Rodriguez ise 15 sayı, 12 asist ile maçı tamamladı.