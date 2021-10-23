CSKA Moskova - Olympiacos maç sonucu: 88-82

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos'u evinde konuk etti. Olympiacos, karşılaşmaya iyi başlasa da CSKA Moskova ikinci çeyrekte üstünlüğü ele geçirdi ve avantajını maç sonuna kadar sürdürerek 88-82 ile rakibini geçmeyi başardı.

CSKA Moskova'da Will Clyburn; 29 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ile yıldızlaşırken Iffe Lundberg ve Joel Bolomboy da 16'şar sayıyla oynadılar. Olympiacos'ta ise Tyler Dorsey'nin 32 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmadı. Konuk ekipte Livio Jean-Charles da 11 sayı, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

Bu sonuçla CSKA Moskova, 5. maçında 4. galibiyetini elde ederken Olympiacos ise 5. maçlar sonunda 2. yenilgisini aldı.