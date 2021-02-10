Turkish Airlines EuroLeague'in şampiyonluk adaylarından CSKA Moskova, kadrosunu Türk Telekom'dan Michael Eric ile güçlendirdi. Uzun rotasyonunda Nikola Milutinov'un sezonu kapatması ve Tornike Shengelia'nın da sakatlığı nedeniyle maç kaçıracak olduğu CSKA'da uzun rotasyonu için yapılan ekleme Michael Eric oldu.

EuroLeague'de ilk olarak temsilcilerimizden Darüşşafaka ile mücadele eden Michael Eric, bu sezon ise formasını giydiği Türk Telekom ile ligde çıktığı 19 maçta 11 sayı, 6.2 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

CSKA Moskova, 32 yaşındaki tecrübeli uzun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



