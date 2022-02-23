Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden CSKA Moskova, NBA takımı Cleveland Cavaliers tarafından serbest bırakılan Kevin Pangos'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki basketbolcu ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı, Pangos'un sağlık kotrollerinden geçmesinin ardından sözleşmenin resmiyet kazanacağı duyuruldu.

Daha önce Avrupa'da Gran Canaria, Zalgiris, Barcelona ve Zenit'te forma giyen Kevin Pangos, bu sezon NBA takımı Cleveland Cavaliers'ta 24 maçta parkeye çıkarken, 7 dakika, 1.6 sayı ve 1.3 asist ortalamaları tutturmuştu. Cavaliers, geçtiğimiz hafta oyuncuyla sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kanadalı basketbolcu NBA'e gitmeden önce bir başka Rus takımı Zenit'in formasını giyiyordu.

Takıma katılmasının ardından açıklamalarda bulunan Pangos, "CSKA'da gibi büyük bir kulübe katılma fırsatı için çok heyecanlıyım. Bu takımın şampiyonluklar kazanmasına ve günün sonunda nihai hedefe ulaşmasına yardımcı olmak için heyecan duyuyorum. Hemen başlamayı dört gözle bekliyorum. Moskova'ya gitmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerinde bulundu.

"Daha önce takıma katılmasını istiyorduk"

CSKA Moskova başantrenörü Dimitris Itoudis ise basketbolcu hakkında, "Daha önce takıma katılmasını istediğimizi biliyor. Ama geç olması hiç olmamasından iyidir. Kevin kesinlikle yaratıcı zekasını, bilgisini ve deneyimini takıma yansıtacak. O iyi durumda. Takım arkadaşları ve koçlar, Kevin'i mümkün olan en kısa sürede sistemimize dahil etmek için ellerinden geleni yapacaktır." dedi.

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