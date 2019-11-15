CSKA Moskova - Fenerbahçe canlı izle (FB - CSKA canlı yayın)

Fenerbahçe Beko, iyi başlayamadığı 2019-20 EuroLeague sezonunun en kritik maçlarından birinde CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sarı-Lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde CSKA Moskova'ya konuk oluyor.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, sakatlığı nedeniyle eski takımı CSKA Moskova karşısında forma giyemiyor.

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Maç başladı.

Karşılaşmaya Mike James'in sayılarıyla etkili başlayan ev sahibi ekip, 6:53 kala skoru 8-2 yaptı. Rakibine Kostas Sloukas'ın sayılarıyla cevap veren temsilcimiz, 8-0'lık seriyle 5:32 kala 8-10'luk üstünlüğü yakaladı. Tarık Biberovic'ten de üst üste sayılar bulan Sarı-Lacivertliler, 3:19 kala skoru 12-15'e getirdi. Kalan bölümde Mike James ve Strelnieks ile sayılar üreterek 1:18 kala CSKA Moskova, yine 19-15 ile öne geçti. Ev sahibi ekip, çeyreği de 21-17 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-17

İkinci çeyreğe Darrun Hilliard'ın üçlüğüyle başlayan CSKA Moskova, skoru 24-17'ye getirdi. Sonrasında Fenerbahçe, skoru 24-23 yapsa da 4:52 kala CSKA Moskova, Koufos'un sayısıyla skoru 32-24'e getirdi. Ardından Datome'yi devreye sokan Fenerbahçe, 1:01 kala skoru 34-32 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova, Mike James'in üçlüğüyle de ilk yarıyı 39-34 üstün kapattı.

İLK YARI SONUCU: 39-34

Üçüncü çeyreğe Strelnieks ve Mike James ile bulduğu sayılarla iyi giren CSKA Moskova, 8:21 kala 45-34 ile farkı çift hanelere çıkardı. Bobby Dixon ve Derrick Williams ile cevap veren temsilcimiz, 7:45 kala skoru 45-39 yaptı. Strelnieks'i durdurmakta sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, Letonyalı oyuncunun üç sayılık basketiyle 52-40 geri düştü. Strelnieks ile etkinliğini sürdüren Rus ekibi, üçüncü çeyreği 64-49 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-49

Fenerbahçe - CSKA Moskova maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe CSKA Moskova maçı saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 3 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara geliyor.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçını Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz) ve Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü idare ediyor.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Nando De Colo, son 11 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az 1 üç sayı isabeti buldu. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 14 ziyaretinde de hata yapmadı.

Ali Muhammed, EuroLeague’de kullandığı son 14 serbest atışta da isabet kaydetti.

Nando De Colo, EuroLeague’de 22.0 verimlilik puanı ortalamasıyla ilk sırada yer alıyor ve 20.9 sayı ortalamasıyla da liderliği Alexey Shved ile paylaşıyor.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (416). Vesely, EuroLeague kariyerinde 827 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli dokuzuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 142 toplam değer ile 12., ribaund istatistiğinde ise 1033 toplam değer ile 14. sırada yer alıyor.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.9) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %90.8 ile yedinci sırada. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 2833 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer yedinci ismi. Nando, 709 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3177 ile sekizinci sırada. Nando, iki top çalma istatistiğine daha imza atması halinde bu alanda 200 barajını aşacak.

Ahmet Düverioğlu, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %66.5 iki sayılık atış yüzdesiyle bu organizasyonun en iyi altıncı oyuncusu.

Kostas Sloukas’ın EuroLeague kariyerinde 802 asisti var ve lig tarihinin en iyi 13. ismi.

Nikola Kalinic dört top çalma istatistiğine daha imza atması halinde, bu alanda 200 barajını aşacak.

1924 yılında kurulan CSKA Moskova, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı takımlarından biri. CSKA, 1945-1990 yılları arasında Sovyet basketbolunun en önemli temsilcilerinden biri konumundaydı ve 24 yerel şampiyonluk elde etti.

Sergei Belov, Vladimir Tkachenko, Gennadiy Volnov, Vladimir Andreev, Anatoli Myshkin, Sergei Tarakanov ve coach Alexander Gomelskiy gibi efsane isimler CSKA’ya hizmet etti. CSKA Moskova ve Real Madrid 1960’lı yıllarda Avrupa’yı domine ederken, CSKA’nın başarılı çizgisi 1980’lerin ortasına dek sürdü. CSKA, EuroLeague’de ilk kupasını 1961’de kazanırken, bu başarıyı 1963, 1969 ve 1971’de de tekrarladı.

Rusya Ligi’nin kuruluşu, CSKA’ya yeni bir yarışma alanı açmıştı ve rakibimiz burada da 1992-2000 yılları arasında üst üste dokuz şampiyonluk elde etti. CSKA, Avrupa’nın zirvesine 1996 EuroLeague Final Four’u ve 2001 Suproleague Final Four’u ile döndü.