Fenerbahçe Beko, üst üste 6. kez Final-Four’un kapısına dayandı. Obradoviç yönetiminde 5 kez Play-Off oynayıp hepsinde turu geçen Sarı-Lacivertliler, bu geleneği Kokoskov’la da sürdürme amacında. Ancak Kokoskov hastalık nedeniyle takımla beraber Moskova’ya gitmedi. Kokoskov’un yanı sıra sakat olan Jan Vesely ile Edgaras Ulanovas, hastalıkları bulunan Bobby Dixon ve Jarrel Eddie de İstanbul’da kalan isimler arasında. Deyshawn Pierre ise Moskova’ya giderken, Kanadalı oyuncunun ikinci maçtan itibaren forma giymesi bekleniyor.

Bu kadar eksiğe rağmen Sarı-Lacivertliler, Moskova’da bir galibiyet çıkarabilirse Final-Four için avantaj yakalayacak. Pierre’den sonra Jan Vesely’nin de İstanbul’daki maçlarda forma giyebileceği açıklandı. CSKA’da ise Mike James takımdan ayrılırken, Milutinov sezonu kapamıştı. Onlar da sezon başına göre güç kaybetti. Sarı- Lacivertliler, geride kalan 5 Play-Off’un 4’ünü saha avantajı ile geçerken, avantajın rakipte olduğu tek seride ise Panathinaikos’u eleyip daha sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

21 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’da Megasport Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım arasında Turkish Airlines EuroLeague’de bugüne kadar oynanan 29 maçın 20’sini Rus ekibi kazanırken, 9 kez de Sarı Lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon İstanbul’da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 78-77, Moskova’daki mücadeleyi ise Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı.

Koronavirüs testi nedeniyle kriz

﻿Fenerbahçe Beko ile CSKA arasında dün koronavirüs testi nedeniyle kriz yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Euroleague protokolleri gereğince tüm testleri İstanbul’da tamamlayıp gerekli belgeleri aldı. Ancak CSKA’lı yetkililer, takımın Rusya’ya indikten sonra ilave bir test yaptırmazsa, serinin uzaması halinde 5. maç için Fenerbahçe’nin Rusya’ya giriş yapamayacağını bildirdi. Kafile, uçuş izni için saatlerce bekledi. Fenerbahçe, konuyla ilgili Euroleugue’i bilgilendirdi.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Final Four'a yükseleceği Play-Off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan’da İstanbul’da, 5. maç ise 4 Mayıs’ta Moskova’da yapılacak)