Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 28. hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk oluyor. CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 28. hafta müsabakaları içerisinde “Haftanın Maçı” olma özelliği taşıyacak.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 20.00'de Magasport Arena'da Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Mücadele beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.

16. randevu

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılırken, Moskova ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fener 79-75'lik skorla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 84.4 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova ekibinde ise Cory Higgins 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.

Takım İstatistikleri – Hücum (CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko)

Atılan Sayı: 87.8 – 84.4

2 Sayı: %53.7 - %59.3

3 Sayı: %40.3 - %43.8

Serbest atış: %81.4 - %79.8

Ribaund: 34.8 – 30.7

Asist: 18.1 – 18.8

Top çalma: 6.1 – 6.6

Blok: 2.4 – 2.2

Verimlilik: 98.9 – 99.0

Takım İstatistikleri – Savunma (CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko)

Yenilen Sayı: 81.1 – 75.5

2 Sayı: %52.6 - %54.6

3 Sayı: %36.6 - %35.0

Serbest atış: %76.6 - %73.4

Ribaund: 32.0 – 28.8

Asist: 16.6 – 17.5

Top çalma: 5.5 – 6.3

Blok: 2.8 – 2.0

Verimlilik: 85.6 – 79.6

İstatistik Liderleri (CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko)

Sayı: Higgins 15.1, De Colo 14.4, Clyburn 13.8 / Vesely 13.1, Sloukas 11.7, Kalinic 9.3

Ribaund: Clyburn 7.3, Hunter 4.6 / Vesely 5.6

Asist: Rodriguez 5.0, De Colo 3.6 / Sloukas 4.8

Top çalma: Clyburn 1.1, De Colo 1.0 / Vesely 1.4

Verimlilik Puanı: Clyburn 18.3, De Colo 16.0, Higgins 14.3 / Vesely 19.5, Sloukas 15.4, Lauvergne 10.1

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 79-75 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 19 sayı ve 10 ribaund ile yıldızlaşırken, Marko Guduric de 15 sayı üretti. CSKA cephesinde ise Will Clyburn 17, Othello Hunter ve Sergio Rodriguez ise 11’er sayı buldu.

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 79-75 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 81 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - CSKA Moskova 93 – 95 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon - Fenerbahçe 77 – 71 CSKA Moskova

2016-17 – Normal sezon - CSKA Moskova 79 – 95 Fenerbahçe

2015-16 - Final Four – Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova

2014-15 - Final Four - Fenerbahçe Ülker 80 – 86 CSKA Moskova

2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe Ülker

2014-15 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 81 – 84 CSKA Moskova

2013-14 – Normal sezon - CSKA Moskova 74 – 78 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 86 - 60 CSKA Moskova

2008-09 – Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe Ülker

2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 48 – 66 CSKA Moskova

2006-07 – Normal sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 74 CSKA Moskova