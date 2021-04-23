Fenerbahçe Beko, normal sezonda yaşadığı sıkıntılara rağmen Euroleague’de adını Play-Off’a yazdırmayı başarmış ve CSKA Moskova ile eşleşmişti. Ancak tam da ilk maç önesi takımda baş gösteren sıkıntılar nedeniyle Fenerbahçe Beko, Moskova’ya önemli isimlerinden yoksun gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan başantrenör İgor Kokoskov’un yanı sıra Vesely, Eddie, Ulanovas ve Dixon da İstanbul’da kaldı. takımın başında yardımcı antrenör Erdem Can maça çıktı. Fenerbahçe Beko, önemli eksiklerine rağmen ilk maçta rakibine kök söktürdü. Sarı-Lacivertliler, 3. periyodu 66-64 önde tamamladı.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20.00'de Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

CSKA Moskova

Lundberg

Khomenko

Hilliard

Ukhov

Hackett

Antonov

Strelnieks

Voigtmann

Clyburn

Shengelia

Kurbanov

Eric

Coach: Dimitris İtoudis

Fenerbahçe Beko

Brown

Perez

Guduric

Melih

O’Quinn

De Colo

Pierre

Barthel

Kenan

Ahmet

Berkay

Coach: İgor Kokoskov

Ahmet oynayabilir

Son periyotta ise işler hiç de istendiği gibi gitmedi. CSKA Moskova, bu periyodu 28-10, maçı ise 92-76 önde bitirdi. Fenerbahçe Beko, şimdi serinin ikinci maçında durumu eşitlemenin peşinde. İlk maçta görev yapamayan Pierre’in bu akşam dönecek olması iyi haber. Ayrıca ilk karşılaşmada hazır olmadığı için süre almayan Ahmet Düverioğlu da bugün oynayabilir.

Gözler De Colo’da

Fenerbahçe Beko’nun en büyük kozu, ilk karşılaşmada 27 sayıyla yıldızlaşan Nando De Colo olacak. Seride durumu eşitlemek için Guduric, Brown ve Pierre’e de büyük iş düşecek. Sarı-Lacivertliler bugün Moskova’da kazanarak İstanbul’a 1-1’le dönmenin peşinde. Aksi taktirde Fenerbahçe Beko’nun daha önce Euroleague Play-Off tarihinde hiç yapılamamış bir şeyi başarması gerekecek: 2-0’dan seriyi çevirip Final-Four’a kalmak...