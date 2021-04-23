CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, Eurolegue Play-Off ilk maçında önemli eksiklerine rağmen CSKA’ya 3 periyot kök söktürdü, son çeyrekte direnemedi. Bu akşam Pierre’e kavuşacak olan Sarı-Lacivertliler, seride durumu 1-1’e getirmeye kararlı. Peki, Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko, normal sezonda yaşadığı sıkıntılara rağmen Euroleague’de adını Play-Off’a yazdırmayı başarmış ve CSKA Moskova ile eşleşmişti. Ancak tam da ilk maç önesi takımda baş gösteren sıkıntılar nedeniyle Fenerbahçe Beko, Moskova’ya önemli isimlerinden yoksun gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan başantrenör İgor Kokoskov’un yanı sıra Vesely, Eddie, Ulanovas ve Dixon da İstanbul’da kaldı. takımın başında yardımcı antrenör Erdem Can maça çıktı. Fenerbahçe Beko, önemli eksiklerine rağmen ilk maçta rakibine kök söktürdü. Sarı-Lacivertliler, 3. periyodu 66-64 önde tamamladı.
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam saat 20.00'de Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
CSKA Moskova
Lundberg
Khomenko
Hilliard
Ukhov
Hackett
Antonov
Strelnieks
Voigtmann
Clyburn
Shengelia
Kurbanov
Eric
Coach: Dimitris İtoudis
Fenerbahçe Beko
Brown
Perez
Guduric
Melih
O’Quinn
De Colo
Pierre
Barthel
Kenan
Ahmet
Berkay
Coach: İgor Kokoskov
Ahmet oynayabilir
Son periyotta ise işler hiç de istendiği gibi gitmedi. CSKA Moskova, bu periyodu 28-10, maçı ise 92-76 önde bitirdi. Fenerbahçe Beko, şimdi serinin ikinci maçında durumu eşitlemenin peşinde. İlk maçta görev yapamayan Pierre’in bu akşam dönecek olması iyi haber. Ayrıca ilk karşılaşmada hazır olmadığı için süre almayan Ahmet Düverioğlu da bugün oynayabilir.
Gözler De Colo’da
Fenerbahçe Beko’nun en büyük kozu, ilk karşılaşmada 27 sayıyla yıldızlaşan Nando De Colo olacak. Seride durumu eşitlemek için Guduric, Brown ve Pierre’e de büyük iş düşecek. Sarı-Lacivertliler bugün Moskova’da kazanarak İstanbul’a 1-1’le dönmenin peşinde. Aksi taktirde Fenerbahçe Beko’nun daha önce Euroleague Play-Off tarihinde hiç yapılamamış bir şeyi başarması gerekecek: 2-0’dan seriyi çevirip Final-Four’a kalmak...