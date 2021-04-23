CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek final serisi ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile karşılaşıyor. Üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, rakibine üstünlük kurarak İstanbul’daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1’e getirmek istiyor.

1. Çeyrek Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 23-25

İlk Yarı Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 50-42





CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

TSİ 20.00'de başlayan ve Megasport Arena'da oynanan karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

Hedef Final-Four’a kalmak!

Fenerbahçe Beko’nun en büyük kozu, ilk karşılaşmada 27 sayıyla yıldızlaşan Nando De Colo. Seride durumu eşitlemek için Guduric, Brown ve Pierre’e de büyük iş düşecek. Sarı-Lacivertliler bugün Moskova’da kazanarak İstanbul’a 1-1’le dönmenin peşinde. Aksi taktirde Fenerbahçe Beko’nun daha önce Euroleague Play-Off tarihinde hiç yapılamamış bir şeyi başarması gerekecek: 2-0’dan seriyi çevirip Final-Four’a kalmak...



