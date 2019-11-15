Euroleague’de son şampiyon CSKA Moskova ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya’da kozlarını paylaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Asvel deplasmanında normal sezonun ikinci yenilgini alan CSKA Moskova, üst üste oynayacağı 3 deplasman maçı öncesinde evinde Fenerbahçe karşısında kazanarak Euroleague’de yaklaşık bir ay sonra bir iç saha galibiyetinin peşinde. Öyle ki son iç saha maçında Olympiakos’a kaybetmişti.

Euroleague’de normal sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, evindeki Zalgiris Kaunas karşısında aldığı 5. yenilginin ardından Bayern Münih’i devirerek nefes aldı; ancak bu maça kadar bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamadılar. Temsilcimizde bacağındaki ağrılar nedeniyle Fransız oyun kurucu Nando de Colo, Rusya’ya götürülmedi.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 8 maçın 6’sını Fenerbahçe kazandı.

• Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetti.

• CSKA Moskova, bu maça kadar hem en çok sayı atan, hem de en çok sayı yiyen 3. ekip konumunda.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ev sahibi CSKA Moskova’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %27’ye yakını ev sahibinin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ev sahibi toplam sayı üst. Üyelerin toplamda %16’sı CSKA Moskova’nın 77,5 ve üzeri sayı atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL UZMANI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Fenerbahçe Beko'nun ayağa kalkması için büyük bir galibiyet alması gerekiyor. Sadece 2 iç saha galibiyeti alabildiler. 4 deplasman maçını da kaybettiler. CSKA Moskova maçının psikolojisi farklı olacaktır. Rus ekibi de geçen hafta Asvel'e yenildi. Clyburn sezonu kapadı. Hackett ve Bolomboy bu maçta oynamadı. Mike James'in eline bakan bir takım görüntüsüne büründüler. Bence Fenerbahçe ve Obradoviç için bir fırsat. Fenerbahçe, Obradoviç yönetiminde bu deplasmanda 3 galibiyet aldı. Yine kazanacaklarını düşünüyorum. 2 tercihini öneriyorum.







