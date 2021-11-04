CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Fenerbahçe Beko’da Danilo Barthel idmanlara başladı ancak tecrübeli oyuncu Rusya kafilesinde yer almadı. Olympiacos mücadelesinde kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre de bu mücadelede forma giyemiyor. EuroLeague'de 2 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 13. sırada yer alıyor. 4 maçını kazanan, 3 maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.

1. Çeyrek Sonucu: CSKA Moskova 21-25 Fenerbahçe Beko

İlk Yarı Sonucu: CSKA Moskova 45-49 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu: CSKA Moskova 62-69 Fenerbahçe Beko









CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

TSİ 20.00'de başlayan ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi Borys Ryzhyk (Ukrayna), Saulius Racys (Litvanya), Uros Nikolc (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetiyor.

Takım istatistikleri - hücum (CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 80.7 – 72.3

Ribaund: 32.9 – 34.3

Asist: 15.7 – 18.3

Top çalma: 5.4 – 8.4

Blok: 1.6 – 2.6

2 Sayı: %53.0 - %55.3

3 Sayı: %33.9 – %31.7

Serbest atış: %78.9 - %69.3

Verimlilik: 86.3 – 84.1

Takım istatistikleri – savunma (CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 81.7 – 69.4

Ribaund: 33.1 – 34.1

Asist: 15.1 – 15.6

Top çalma: 5.4 – 8.6

Blok: 2.6 – 1.6

2 Sayı: %60.2 - %51.5

3 Sayı: %36.1 - %27.8

Serbest atış: %70.6 - %85.1

Verimlilik: 87.9 – 74.6

İstatistik liderleri (CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Clyburn 16.7, Shved 11.0, Lundberg 10.3 / Vesely 12.3, De Colo 10.9, Booker 8.7

Ribaund: Voigtmann 5.6, Clyburn 5.1 / Vesely 6.7, Booker 4.6

Asist: Shved 3.3, Voigtmann 3.0, Lundberg 3.0 / Henry 4.0, De Colo 3.7

Top Çalma: Voigtmann 1.0 / Henry 1.7, Vesely 1.4, De Colo 1.4

Blok: Bolomboy 0.6 / Polonara 1.0, Pierre 0.7

Verimlilik: Clyburn 16.4, Voigtmann 13.0, Lundberg 10.9 / Vesely 15.3, De Colo 12.1, Booker 10.6